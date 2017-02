நான் பார்த்தும் பாக்காத மாதிரி இருக்கேன்ல அதே மாதிரி இரு!

சட்டசபையில் அரங்கேறிய காட்சிகள் மீம்ஸ்களாகவும் நெட்டிசன்களின் கருத்துளாகவும் காமெடியுடன் கலந்துக்கட்டி வளைய வருகிறது.

English summary

Many Memes are there on Tamil nadu assembly uproar roaming in Social media.