இதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டாயா பன்னீரு!

இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் டிடிவி தினகரன் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து பல்வேறு மீம்ஸ்கள் உலவி வருகின்றன.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 12:24 [IST]

English summary

Memes engineers are creating memes on hot topics. Today's hot topic is TTV Dinakaran arrested. So many memes roams viral.