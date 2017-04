சட்டுபுட்டுனு முடிவெடுங்க, யாருக்கு ஜால்ரா போடறதுன்னு குழப்பமா இருக்கு!

சசிகலா, தினகரன் ஆகியோரை கட்சியிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து பல்வேறு மீம்ஸ்கள் உருவாகப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சில உங்களுக்காக தொகுத்துள்ளோம்.

English summary

Memes roaming in internet on TTV Dinakaran who was sidelined by Edapaddi team.