ஆதார் கார்டுக்கு அப்ளை போனா... அதுக்கும் ஆதார் கார்டை கேக்குறாங்களே! அசத்தல் மீம்ஸ்

மதிய உணவு திட்டத்துக்கு ஆதார் கார்டு அவசியம், ஜெயலலிதாிவன் சிகிச்சை தொடர்பான அறிக்கை, பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றம், டிடிவி தினகரனின் விளக்கம் ஆகியன குறித்து நெட்டிசன்களின் மீம்ஸ்கள் இதோ...

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Netisans have done memes for various issues.