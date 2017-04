கைதான சில நிமிடங்களிலேயே விடுதலையான விஜய் மல்லையா... வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்ஸ்!

இந்திய வங்கிகளில் பெற்ற கடனை செலுத்தாமல் தலைமறைவாக இருந்த விஜய் மல்லையா கைது செய்யப்பட்டு சில நிமிடங்களில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

English summary

Memes on Vijay Mallya's arrest and bail. Vijay mallya arrested by the Scotland police in England today. But after some time He has been released on bail.