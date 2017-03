ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள நடிகர் விஷாலை நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Vishal has filed a case in green tribunal. Netizens using this incident for memes.