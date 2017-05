நான் வீட்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பய சொல்றானா பாரு..! அன்னையர் தின கலக்கல் மீம்ஸ்!

அன்னையர் தினம் இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில் வீட்டில் உள்ள அம்மாவை மதிக்காமல் பேஸ்புக் டிவிட்டரில் வெறுமனே வாழ்த்து சொல்பவர்களை கலாய்த்து மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Memes on who are celebrating Mothers day on social media.