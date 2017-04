விவசாயிகளுக்காக இளைஞர்கள் செய்த முதல் சம்பவம்..!!! அதுவும் சிறப்பான தரமான சம்பவம்..!!

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை கத்திப்பாராவில் இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டத்தால் சென்னையே ஸ்தம்பித்தது.

English summary

Memes on internet about youth protest in Chennai Katipara.