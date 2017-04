இதுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கலைன்னா சோத்துக்கு பிச்சை எடுப்பது நிச்சயம்...!

சென்னை கத்திப்பாரா ஜங்ஷனில் இன்று விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் சென்னையையே அதிர வைத்தது.

English summary

Memes on internet about youth protest in Chennai Katipara.