நீட் தேர்வு எழுத போகும் மாணவர்களின் டிரஸ் கோடு இதுதான்பா....

நீட் தேர்வுக்கு செல்லும் முன்னர் பல்வேறு விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டதால் இணையத்தில் மீம்ஸ்கள் உலவுகின்றன.

English summary

NEET exam was conducted today throughout India. But there are some restrictions are imposed on students. As usual, Memes creators are created memes.