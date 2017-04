காக்கி நாடா உங்களுக்கு.. பாவாட நாடா எங்களுக்கு!!

அதிமுகவின் இரு கோஷ்டிகளும் ஒன்றாக இணைவது குறித்தும் தீபாவுக்கும், அவரது கணவர் மாதவனுக்கும் இடையே உள்ள பிரச்சினை குறித்தும் கலாய்க்க பல்வேறு மீம்ஸ்கள் உலவுகின்றன.

English summary

Memes creators are creating memes on ADMK unity and Deepa family problems.