தம்பி... என்ன ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கு!

நிலுவைத் தொகையை வழங்க வலியுறுத்தி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Memes engineers are creating meme on TN govt seeking for retired drivers to operate buses.