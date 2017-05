நீட்: வலுவற்ற ஆளுங்கட்சி.. வக்கற்ற எதிர்க்கட்சி... நடுத்தெருவில் தமிழக மாணவர்கள்!!

நீட் தேர்வில் ஏகப்பட்ட கெடுபிடிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டதால் அதை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ்கள் உலா வருகின்றன.

English summary

Netizens troll the NEET officials after experiences of the studens who faced stiff conditions to attend the exams.