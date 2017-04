இது கலவர பூமி... கார ஓட்டிட்டு போனா பாதாளத்துல போயிடுவ!

ஆர்.கே.நகரில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது, சென்னை அண்ணா சாலையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பள்ளம் ஆகியவை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து மீம்ஸ்களை உலவ விட்டுள்ளனர்.

English summary

Netizans are creating memes on RK Nagar by poll cancel, a big hole in Anna salai. It roams viral on internet.