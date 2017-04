பூமிக்கு அருகில் உள்ள கோள் எது?

வைகை அணையில் நீர் ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மாகோல் மிதக்க விட்டது, கன்னட அமைப்பினரிடம் சத்யராஜ் மன்னிப்பு கேட்டது உள்ளிட்ட விவகாரங்களை வைத்து மீம்ஸ்கள் வலம் வருகின்றன.

English summary

Memes creators are working for over time. They roams memes on thermocol and various issues.