இரோம் ஷர்மிளாவின் தோல்வி.. சமூக வலைதளங்களில் குமுறல்

சென்னை: மணிப்பூர் மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த இரோம் ஷர்மிளாவை அம்மாநில மக்கள் நிராகரித்துள்ளனர்.. வெறும் 51 வாக்குகளை மட்டுமே அவருக்கு அளித்துள்ளனர்.

இது மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். மக்களுக்காக போராடுபவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கும் அங்கீகாரம் இவ்வளவுதானா என சமூக வலைதளங்களில் கொந்தளித்துள்ளனர்.

அவற்றில் சில டிவிட்டுகள் இதோ:

#Irom Sharmila got 51 votes.. Black day for manipur — Arun pareek (@arun589) March 11, 2017

இரோம் ஷர்மிளாவுக்கு 51 வாக்குகள்.. மணிப்பூரின் கறுப்பு நாள் என்கிறார் இந்த வலைஞர்

Defeat of Irom Sharmila is big tragedy of Indian democracy..#ElectionResults #Irom Sharmila #Election2017 — Kiran Baby Vazhayil (@kiranvazhayil) March 11, 2017

இரோம் ஷர்மிளாவின் தோல்வி... இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய சோகம் எனத் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நெட்டிசன்

Standing against Ibobi, #Irom Sharmila got less than 100 votes. Out of 15K. Harsh reminder that elections can never adjudicate human rights. — Raghu Karnad (@rkarnad) March 11, 2017

இபோபிக்கு எதிராக போட்டியிட்ட இரோம் ஷர்மிளா 15000க்கு 100க்கும் குறைவான வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.. மனித உரிமைக்கு தேர்தல் தீர்ப்பளிக்க முடியாது என்பதற்கான கடுமையான நினைவூட்டல் என வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்த நெட்டிசன்..

16 years she fasted for her people, and she got 51 votes? https://t.co/PP0I29eShy — Colleen Braganza (@colleenbraganza) March 11, 2017

மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தவருக்கு 51 ஓட்டுகள் தானா? என வேதனையுடன் கேட்கிறார் இந்த நெட்டிசன்.