மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டிங்க...மோடியின் இலங்கை பயணமும் நெட்டிசன்ஸ் ரியாக்சனும்

பிரதமர் மோடி இலங்கை செல்வதாக தமிழில் டிவிட்டியுள்ளது தொடர்பாக பதிவுகள் போட்டு வருகின்றனர் நெட்டிசன்ஸ்.

English summary

Prime Minister Modi tweeted in his page that he is going to Srilanka for two days. Modi tweeted in Tamil.