கடல் அலையா, அல்லது மனித தலையா.. அப்பப்பா!! என்ன கூட்டம், என்ன கூட்டம்!!

டிடிவி தினகரன் கைதைக் கண்டித்து மதுரை பழங்காநத்தத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:55 [IST]

English summary

Netizen making fun on TTV Dinakaran supporters protest in Mdurai. In madurai TTV Dinakaran supporters protest for his arrest. In that protest hardly 10 members only has participated.