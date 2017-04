மாதவன் கட்சிக்கு பேரு மைக்கேல் ஜாக்சன் திராவிட முன்னேற்ற கழகமாம்!! ஓட்டும் நெட்டிசன்ஸ்

தீபாவின் கணவர் மாதவன் புதியக் கட்சி தொடங்கியுள்ளதைக் கலாய்த்துக்கு கலக்கல் மீம்ஸ்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Madhavan has started a new party named MJDMK. Netizens making fun of Deepa's husband for starting a party.