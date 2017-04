அட நம்ம தெர்மோகோல் ராசூ கூகுள் வரைக்கும் ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரப்பா.....??

அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவின் தெர்மாகோல் திட்டத்தை அவ்வளவு எளிதகா விட்டுவிடப்போவதில்லை என கங்கனம் கட்டிக்கொண்டு அலைகின்றன மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 10:11 [IST]

English summary

Netizens making fun of Minister Sellur Raju for the thermocol plan.