ஜெயலலிதா புகைப்படங்களை போட்டோஷாப் செய்து முடித்தவுடன் வெளியிடுவாங்களோ.?

ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என கர்நாடக அதிமுக (அம்மா) மாநில செயலாளர் புகழேந்தி கூறியதை வச்சு செய்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்ஸ்.

English summary

Netizens making fun of Pugazhendi ADMK Amma party secretary of karnataka. He was saying that Jayalalitha's image which was taken in hospital will be released soon.