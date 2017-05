போர் களத்தில் இல்லாதவர்கள் போர் பற்றி பேசுவது வியப்பாக உள்ளது....!!

ரஜினிகாந்த் இன்று தனது ரசிகர்களிடம் பேசியதை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Netizens making fun of Rajinikanth. they said Rajinikanth is acting.