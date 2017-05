குமாரசாமி மாதிரி யாராவது கிடைச்சிட்டாங்களோ...!!!

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி சசிகலா உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளதை நெட்டிசன்கள் மரண கலாய் கலாய்த்துள்ளனர்.

English summary

Netizens making fun of Sasikala for filing review petition in Supreme court. Sasikala filed a review petition in supreme court against conviction of 4 years imprisonment.