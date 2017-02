மக்களை மதிக்காத அதிமுகவுக்கு இனி அழிவுதான்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசை கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

ஒட்டுமொத்த மக்களின் மன ஓட்டம் சசிகலாவுக்கு எதிராக இருக்கும் நிலையில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏக்கள் எதற்காகவோ சசிகலா பக்கம் சப்போர்ட் செய்துவிட்டனர் என்பது மக்களின் ஆதங்கமாக உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Netizens slam Edappadi Palanisami cabinet as it will represent Sasikala.