ஜம்ப் அடிச்ச நாஞ்சில் சம்பத்... நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்றாங்க!

சசிகலாவிற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளராக திறமை இருக்கிறதா என்று கேட்ட நாஞ்சில் சம்பத் சில தினங்களிலேயே அவருக்கு அனைத்து வித தகுதிகளும், திறமைகளும் இருக்கிறது என்று கூறி ஜம்ப் அடித்ததுதான் இப்போது ஹாட் டாக்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Netizens are trolling Nanjil Sampath in social media on his return to ADMK.