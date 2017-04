இரு அணியை இணைக்க 10 லட்சம் செலவில் ஃபெவிகால் திட்டம்... நெட்டிசன்கள் கலாய்ப்பில் சில துணுக்ஸ்

இரு அணிகள் இணைப்பு குறித்து இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் உலாவ விட்டுள்ள கலக்கலான மீம்கள் பார்ப்போரை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும்.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Netizens trolling admk merger with sellur raju's great thermocol project but this time attachment is with the help of fevicol