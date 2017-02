என்னாது.. வாணி ராணிக்கு ஒரு ஆஸ்கர் கூட கிடைக்கலையா.. சோஷியல் மீடியாவில் ஓரே ஷாக்!

வாணி ராணிக்கு ஒரு ஆஸ்கர் விருது கிடைக்கலையா என்று மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

As usual memes cretors rocked the day today with their memes. Some of the memes from the social media on Oscar awards 2017 for you.