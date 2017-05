பாகுபலி படம் மாதிரியே நம்ம ஆபீசிலும் பல கேரக்டர்கள் சுத்துதே கவனிச்சீங்களா?

பாகுபலி அரசியல் மற்றும் அதன் கதாப்பாத்திரங்கள் எப்படி ஐடி துறையிலுள்ள ஊழியர்களுடன் ஒத்துப்போகிறது என்பதை விளக்கும் ஒரு மீம் சமூக வலைத்தளத்தில் சுற்றி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 18:14 [IST]

English summary

People like Bahubali movie characters are in the real life too, explain this meme.