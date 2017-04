எவ்ளோ வெயில் அடிச்சாலும் தாங்கிக்கய்யா... தலையில தொப்பி மட்டும் போட்டுறாதய்யா...

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் களத்தில் அரசியல் கட்சியினரின் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கிறது. மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களின் காட்டில் அடைமழை கொட்டுகிறது.

English summary

R K Nagar bypoll on April 12 bypoll, meme factories are working overtime.The meme creators add appropriate visuals, songs and movie clips and the end result is, more often than not, hilarious.