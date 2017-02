என்னைப் புதைச்ச இடத்தில் நீ ஆட்சி நடத்தப் போறியே.. நீ சதிகாரி... அன்றே சொன்ன ஜெயலலிதா!

என்னைப் புதைச்ச இடத்தில் நீ ஆட்சி நடத்தப் போறியே நீ சதிகாரி என்று பேசிய ஜெயலலிதா வசனம் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

Those who oppose Sasikala must embrace Paleo Diet immediately. There Panneer is the Main Course... பன்னீர் தமிழகத்தில் எப்போதுமே ஸ்டாட்டர்தான், மெயின் சாப்பாடு அல்ல என்பது இதன் சாராம்சம்.

Those who oppose Sasikala must embrace Paleo Diet immediately. There Panneer is the Main Course. pic.twitter.com/MKeJKYXl8Y

English summary

Memes are galore in social media on Sasikala and the ADMK. One person has quoted old Jayalalitha movie dialogue to mention the current situation.