நீ சொன்னா நான் ஏன்டா கேக்கனும்?!

முதல்வர் பதவிக்கு இனி சசிகலா என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் சொன்னால் நாங்கள் ஏன் கேட்க வேண்டும் என்று கேட்டு மீம்ஸ்கள் வலம் வருகின்றன.

English summary

Various memes on Sasikala are on rounds in social media and people are blasting the ADMK and its leaders for selecting Sasikala as their legislature party leader.