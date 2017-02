என்னா அடி.. ஜெ. சமாதியில் ஓங்கி அடித்த சசிகலாவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

ஜெயலலிதா சமாதியில் ஓங்கி அடித்த சசிகலாவை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

#sasikala on the way to jail : எனக்கு MLA சப்போர்ட் இருக்கு நான் தான் CM, எனக்கு MLA சப்போர்ட் இருக்கு நான் தான் CM

#sasikala on the way to jail : எனக்கு MLA சப்போர்ட் இருக்கு நான் தான் CM, எனக்கு MLA சப்போர்ட் இருக்கு நான் தான் CM pic.twitter.com/zS4t80GKqh

English summary

Sasikala's vow in late Jayalalitha's samathi has become viral in social media and the people are trolled her in a big way.