இன்றே அனுப்பி வைத்தால் தமிழக முதல்வர்.. சசியை ஓட்டும் போஸ்டர்!

சசிகலா மற்றும் அவரது ஆதரவாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கிண்டல் செயும் வகையில் மீம்ஸ்கள் சமூக வலைதளங்களில் வளைய வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Some interesting memes are there in the social networks. Those created with current political issue.