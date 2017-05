கவர்ன்மென்ட் ரன் ஆனா தானே,அரசு பஸ் ஓடும்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்

தமிழகத்தில் அரசுப் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்கு காரணமான அரசை விமர்சித்து ஏராளமான மீம்ஸ்கள் சமூக வலைதளங்களில் உலா வருகின்றன.

English summary

Netizens trolling tn government against its failure talks with tn transport employees federation which leads to strike today