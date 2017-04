ஆவியாகி பயமுறுத்தாதே!

அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ வைகை அணையை தெர்மாகோல் வைத்து மூடியது பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்ட் ஆக்கி வருகின்றனர்.

English summary

Using thermocoal to prevent the evaporation of Vaigai river twitterist comments What an idea sir ji?? New plan to save water with covering on thermocol.expenses 10lakhs Super plan.