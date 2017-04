கண்களை கட்டிக்கொண்டு ஒரு கையால் கீ போர்டு வாசித்த சென்னை சிறுவன்!!

சென்னையை சேர்ந்த 7 வயது சிறுவன் கண்களைக் கட்டிக்கொண்டு ஒரு கையால் கீ போர்டு வாசித்தது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 7 year old boy has performed blind folded keyboard play in Chennai last week during Certificate distribution function in his music school Beethoven music school.