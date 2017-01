பணப்புழக்கம் பிப்ரவரி இறுதிக்குள் சரியாகும் - எஸ்.பி.ஐ ஆய்வறிக்கை

நாட்டில் பண புழக்கம் பிப்ரவரி மாதத்தில் சீராகும் என்று ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 13:29 [IST]

English summary

We are still maintaining that 70 per cent of the notes will be remonetised by February-end said the report brought out by SBI Research.