இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் 8.65% ஆக நிர்ணயம் - மத்திய நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல்

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி எனப்படும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கான வட்டி விகிதத்தை 8.65 % சதவிகிதமாக அறங்காவலர் குழு நிர்ணயம் செய்துள்ளதற்கு மத்திய நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

EPFO’s apex body, Central Board of Trustees (CBT) headed by the Dattatreya had, approved 8.65 percent rate of interest on EPF deposits. The Finance Ministry in its communication to the Labour Ministry has, however, put a rider that the interest rate should not result in a deficit for the retirement fund.