வங்கிக்கணக்கில் 4 முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால் ரூ. 150 கட்டணம்... எப்படி வசூலிப்பாங்க தெரியுமா?

வங்கிக்கணக்குகளில் ஒரு மாதத்தில் 4 இலவச ரொக்கப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பிறகு, 5வது முறையாக செய்யப்படும் டெபாசிட்டுக்கும் பணம் எடுப்பதற்கும் ரூ.150 கட்டணமாக தனியார் வங்கிகள் வசூலிப்பது எப்படி என்று

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 3, 2017, 17:04 [IST]

English summary

The entire nation has been talking about the Rs 150 minimum charge to be levied by the banks for cash deposits and withdrawals. The charge would be applicable at branches after four free transactions per month. The three banks, HDFC, ICICI and Axis will calculate the fee at the rate of Rs 5 for every 1,000 transacted or 150, whichever is higher.