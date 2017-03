வருமான வரி தாக்கல், பான் கார்டு பெற ஆதார் எண் அவசியம்.... மத்திய அரசு அடுத்த அதிரடி

வருமான வரி தாக்கல் செய்யவும், பான் கார்டு பெறவும் ஆதார் எண் கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 24, 2017, 8:38 [IST]

English summary

The Aadhaar card number mandatory while filing the income tax returns, among others.The government introduced as many as 40 amendments to the Financial Bill.