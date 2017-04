ஆவின் பால் பூத்களில் ரூ.25க்கு தயிர் பாக்கெட் விற்பனை

சென்னை மாநகரில் உள்ள ஆவின் விற்பனை மையங்களில் ரூ.25க்கு அரை லிட்டர் தயிர் பாக்கெட்டுகள்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 16:31 [IST]

English summary

The sales of half-litre curd packets were introduced by Aavin at a price of Rs. 25.State Minister Mr. Rajendra Balaji inaugurated this special occasion by selling the first few curd packets.