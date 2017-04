அப்போ அமெரிக்கா... இப்போ சிங்கப்பூர்... வேலைக்கான விசா தருவதில் கெடிபிடி

இந்திய ஐ.டி. நிறுவனங்களில் பணிபுரிய வருபவர்களுக்கு விசா தர மாட்டோம் என்று சிங்கப்பூர் அரசு அறிவித்துள்ளது.

Tuesday, April 4, 2017, 18:24 [IST]

After the US, Indian information technology professionals are now finding it tough to find work in Singapore.Work visas for Indian IT professionals have almost stopped and the push to hire more locals has led Indian companies to consider shifting their operations to other countries in the region.