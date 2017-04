அட்சய திருதியை: ஏழுமலையான் தங்க, வெள்ளி, தாமிர டாலர்கள் வாங்க தயாரா?

அட்சய திருதியை முன்னிட்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தங்க, வெள்ளி, தாமிர டாலர்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 16:32 [IST]

English summary

TTD has announced that gold, silver, and copper dollars will be put up for sales in the Tirupathi temple on the special occasion of Akshaya Trithiyai day.