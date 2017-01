அமேசானில் கிரேட் இந்தியன் சேல்... பொருட்களை அள்ளிய விருதுநகர் மக்கள்!

கிரேட் இந்தியன் சேல் என்ற பெயரில் அமேசான் நிறுவனம் வழங்கிய மூன்றுநாள் சிறப்புச் சலுகை விற்பனை திட்டத்தில் விருதுநகர் மக்கள் அதிக அளவில் பொருட்களை வாங்கியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:21 [IST]

English summary

The US-based e-commerce shopping company had started the 'Great Indian Sale' on midnight of January 20 to 23 The new customers from tier-3 cities included Patiala registering 1084% growth, Virudhunagar at 630%, Sambalpur at 475%, Kolhapur at 400%, among others.