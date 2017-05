தமிழக பால் சந்தையை குறிவைக்கும் அமுல் பால்: சமாளிக்குமா? ஆவின் பால்?

குஜராத்தைச் சேர்ந்த அமுல் நிறுவனம் தமிழகத்தில் பால் விற்பனையை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. இது ஆவின் பால் விற்பனைக்கு கடும் போட்டியை உருவாக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 15:39 [IST]

English summary

Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF), the leading producer of milk under the brand name Amul will launch of its operations in TamilNadu from next year.