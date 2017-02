வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யாவிட்டால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் - அருண் ஜெட்லி

வருமானவரி கணக்கை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தாக்கல் செய்ய தவறினால் ரூ.10 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அரசியல் கட்சிகளுக்கு சலுகை ரத்தாக வாய்ப்பு உள

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 3, 2017, 14:16 [IST]

English summary

A fee of five thousand rupees shall be payable, if the return is furnished after the due date but on or before December 31 of the assessment year and a fee of ten thousand rupees shall be payable in any other case said Arun Jaitley.