ரூ.50000 மேலான ரொக்கத்திற்கு வங்கி பண பரிவர்த்தனை வரி- நாயுடு குழு பரிந்துரை

ரூ.50 ஆயிரத்திற்கும் மேலான பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு, கணிசமான வரி விதிக்க ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu-headed committee of state chief ministers on digitisation submitted its interim report to Prime Minister Narendra Modi.