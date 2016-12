சீனாவிற்கு 525 மில்லியன் யுவான் கடன் வழங்கிய பிரிக்ஸ் வங்கி

பிரிக்ஸ் வங்கி தன்னுடைய முதல் வங்கிக் கடனாக சுமார் 525 மில்லியன் யுவான் அதாவது 75.6 பில்லியன் டாலர் பணத்தை சீனாவின் ஷாங்காய் லிங்கிங் ஹாங்பூ என்ற நிறுவனத்துக்கு வழங்க ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது.

Wednesday, December 28, 2016

BRICS Nations newly started The New Development Bank had signed its first loan agreement with China.