மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடுகளுக்கு புது மொபைல் ஆப்

பங்குச்சந்தைகளில் முதலீடு செய்பவர்கள் மியூச்சுவல் பண்ட் திட்டங்களில் வர்த்தகம் செய்ய புது மொபைல் ஆப் ஒன்றினை பிஎஸ்இ அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 7:38 [IST]

English summary

Mumbai stock exchange BSE today announced the launch of the 'BSE StAR MF' mobile application.