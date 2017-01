சேவை வரி உயர்வு பற்றி பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் அருண் ஜெட்லி?

சேவை வரி விகிதம் 14 சதவிகிதத்தில் இருந்து 18 சதவிகிதமாக உயர வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2017-01

Finance Minister Arun Jaitley may announce a hike in the service tax rate 15% to 18% in the upcoming budget 2017-18.